Hazreti Ukkaşe türbesinin restorasyonunda sona yaklaşıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Hazreti Ukkaşe türbesinde 4 yıldır süren restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi. Projeye son noktayı koymak üzere olduklarını aktaran proje sorumlusu Levent Arıkan, türbeyi Ukkaşe Hazretlerine yakışacak şekilde tekrardan inşa ettiklerini söyledi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Durmuşlar Mahallesi'nde bulunan Hazreti Ukkaşe türbesinde 2017 yılında başlanan restorasyon ve çevre düzenlemesi projesinde sona yaklaşıldı. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Hz. Ukkaşe Türbesi Onarım ve Çevre Düzeni Projesi'nde yüzde 90'lık bir ilerleme kaydedildi. Tarihsel araştırmalar yapılarak türbenin durumu ve ihtiyaçları tespit edildikten sonra başlanılan proje kapsamında Ukkaşe Hazretleri'nin mezarına hiç dokunulmadı. Türbe yapılan restorasyonla birlikte doğayla iç içe bir hale bürünürken restorasyon çalışmaları ve pandemiye rağmen türbenin ziyaretçileri hiç eksik olmuyor. Uhud, Hendek ve Bedir savaşlarına katıldığı ve savaş esnasında kılıcı kırıldığı için Peygamber Efendimiz'in ona verdiği bir hurma dalını kılıç gibi kullandığı rivayet edilen Hazreti Ukkaşe'nin türbesi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bu yılın sonuna doğru türbedeki çalışmaların noktalanacağını belirten proje sorumlusu Levent Arıkan, yaptıkları çalışmalarla türbeye daha güzel bir hal kazandırdıklarını söyledi.

“Projeye son noktayı koymak üzereyiz”

Projenin Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün ihale etmiş olduğu Hazreti Ukkaşe Hazretlerinin türbesinin restorasyon ve çevre düzenleme işi olduğunu aktaran Arıkan, genel anlamıyla yapılacak işlerin tamamlandığını sadece çevre düzenlemesinin kaldığını söyledi. Projede sona yaklaştıklarını ifade eden Arıkan, “Son noktayı koymak üzereyiz. Burada türbeyi ziyarete gelecek olan vatandaşların kullanabilmesi için camimizi ve türbemizi yeniledik. Çarşı inşa edildi. Kafeteryamızı tamamladık. Yürüyüş yolları, piknik alanları, kesimhane, aşevi, ahır ve samanlık inşa ettik. Proje bu şekilde oldu. Ziyaretçilerimiz pandemiden dolayı pek gelmiyor ancak gelip ziyaret edenler de oluyor. Projeye dair hep olumlu tepkiler aldık. Gelen ziyaretçiler çok beğeniyor. Bir an önce projeyi tamamen bitirip türbeyi halkımızın ziyaretine açacağız. Türbenin iç kısmına kesinlikle hiç dokunulmadı. Sadece kabuk kısmında çalışma yaptık” ifadelerini kullandı.

“Ukkaşe Hazretlerine yakışacak şekilde inşa ettik”

Türbenin eski durumunun pek iç açıcı olmadığını, dağınık bir durumda olduğunu sözlerine ekleyen Arıkan, “Kullanıma uygun olmayan bir alan mevcuttu. Düzensiz bir alandı. Burada yaptığımız çalışmalarla türbeye daha güzel bir hal kazandırdık. Büyük bir komplekse dönüştü. Ukkaşe Hazretlerine yakışacak şekilde yeniden inşa ettik. Pek yakın zamanda da hizmete açacağız. Yani artık buraya gelen vatandaşlar bir günlerini burada rahatlıkla geçirebilirler. Vatandaşlar hiç sıkılmadan, alışverişlerini yaparak, kafeteryada oturarak, piknik yaparak, türbede ibadet ederek vakitlerini geçirebilirler” dedi.

“Eski haline göre çok değişmiş”

Eşi ve bebeğiyle türbeyi ziyaret etmeye gelen Eser Babacan ise Gaziantep'ten geldiklerini belirterek, “Maşallah türbenin çevre düzenlemesi çok güzel olmuş. Mübarek Hazreti Ukkaşe Hazretleri önemli sahabelerimizdendir. Çok güzel bulduk. Türbenin her tarafı yenilenmiş. Allah yapan ve yaptırandan razı olsun. Burası önemli bir yer sık sık geliriz. Eski haline göre çok değişmiş. Şimdiki hali pek daha güzel olmuş” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında alanda kurban kesim yeri, aşevi, mutfak, yıkama mekanları, kafeterya, piknik birimleri, tuvaletler, sosyal donanımlar, cami, türbe, şadırvan, imam evi, çarşı, dükkanlar, dinlenme ve seyir terasları bulunuyor.