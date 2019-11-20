İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

HDP Gaziantep İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç tutuklandı

Gaziantep’te terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce’nin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan 10 kişi de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu 52 şüpheli 14 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 52 şüpheliden 28'i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında HDP Gaziantep İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün adliyeye sevk edilen 10 kişi hakim karşısına çıkartılacak.


Emniyetteki 24 zanlının işlemleri ise sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.