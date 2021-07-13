HDP'den Millet İttifakına sert tepki, çözüm sürecine yeşil ışık

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'e gelen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüm süreci ile ilgili açıklamalarına yeşil ışık yakarken, Millet İttifakıyla ilgili sert açıklamalar yaptı.

Gaziantep'te partililerle buluşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Gaziantep İl Binası önünde yaptığı açıklamada, 2 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti sırasında dile getirdiği çözüm süreciyle ilgili yeşil ışık yakarak, "Evet, çözüm süreci bu ülkenin kıymetli süreciydi. Bundan sonra önümüze tekrar gelirse yapmaktan asla tereddüt etmeyeceğimiz bir süreçten bahsediyoruz” dedi.

"Geçmişte desteklediklerimiz bundan sonraki süreçlerde aynı tavrı beklemesin"

Konuşmasında Millet İttifakı'na da sert tepki gösteren Pervin Buldan, 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı tarafından kazanılan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya seçimlerinde Demokratik Güç Birlikleri adı altında desteklerde bulunduklarını hatırlattı. Buldan, bundan sonraki süreçle ilgili “Sadece bir taraf için söylemiyorum. Diğer tarafta diğer taraf derken elbette Millet İttifakını kastediyorum. Bu ülkede kim iktidar olmak istiyorsa, bu ülkeyi kim yönetmek istiyorsa bu ülkenin en büyük sorunu olan Kürt sorununu çözmek zorundadır. Bu sorun çözülmeden de bu ülkeye demokrasi gelmeyecektir. Onun için hiç kimse Kürtlerin oylarını cebinde kesin olarak görmesin. Teknik olarak görmesin. Geçmişte özellikle son seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya seçimlerinde desteklediğimiz Demokratik Güç Birlikleri elbette ki önemliydi, elbette kıymetliydi. Ancak bundan sonraki süreçlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi de herkes artık bilsin” diye konuştu.