HDP'lilerin yürüyüşüne izin verilmedi

Gaziantep'te, açlık grevindeki HDP Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla yürümek isteyen HDP'lilere izin verilmedi.

Gaziantep'te, açlık grevindeki HDP Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla yürümek isteyen HDP'lilere polis ekipleri izin vermedi. Gaziantep'te HDP üyelerinin yürüyüşe geçeceği il binası önünde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Terörle Mücadele, Güvenlik Şube ve Çevik Kuvvet ekipleri binanın etrafını çevirerek içeridekilerin dışarı çıkmasına izin vermedi.

Ardından HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul tek başına yürümek istedi. Dışarı gelerek polis ekipleri ile kısa bir sure görüşen Toğrul, izin verilmeyince basın açıklaması yaparak aracına bindi ve olay yerinden ayrıldı.

Polis ekipleri ise olası bir yürüyüşü önlemek amacıyla HDP binası önünde bir sure daha bekledi.