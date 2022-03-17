Hedeflere ulaşmak elinizde

Dr. Eyüp İlker Saygılı, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin bölgenin en başarılı tıp fakültelerinden biri olduğunu söyledi.

SANKO Üniversitesi akademisyenleri, Kilis'te üniversite adaylarının sorularını yanıtladı. Akademisyenler, “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde" konulu kariyer günü kapsamında, Kilis Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde üniversite adaylarına doğru tercih ve doğru kariyer planları ilgili bilgi paylaşımında bulundular. SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Moleküler Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Saygılı, tıp fakültesinin insana hizmet ana vizyonu ile yüksek bir toplumsal sorumluluk bilinciyle kurulduğunu kaydetti.

“Öğrencileri yetiştirirken amacımız; eğitim, araştırma ve uygulamada küresel ve yenilikçi bilgi ve teknolojiyi takip eden, uygulayabilen, beceriye sahip, motivasyon ve keşfetmeyi seven bireyler yetiştirmektir” diyen Prof. Dr. Saygılı, “Öğrencilerimiz uluslararası başarı kazanmış Türk ve yabancı bilim insanlarıyla birebir iletişim kurma fırsatı bularak, yerelden küresele meslekleri ile ilgili farklı yönleri de öğrenmektedir” ifadelerine yer verdi.

Mezuniyet sonrası iş imkanı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun ise “Fizyoterapist” unvanını alarak, bu mesleği yapmaya aday olacak öğrencilere bilgi verdi. Prof. Dr. Ergun, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nün dersleri, laboratuvarları, klinik uygulama sahaları, mesleki istihdam olanakları ve akademik kadroyla ilgili bir sunum yaparak öğrencileri üniversiteye ve mesleğe davet etti. SANKO Üniversitesi'nin ayrıcalıklarından birinin mesleği öğrenmede büyük destek ve mezuniyet sonrası iş imkanı olduğunu anlatan Prof. Dr. Ergun, “SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde klinik ve uygulama ünitelerimiz büyük bir avantajdır. Mezuniyet sonrası çalışma alanları için de öğrencilerimizi hazırlıyoruz” diye konuştu.

Yüksek lisans eğitimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Öğr. Gör. Zeynep Doğan, hemşireliğin birey, aile ve toplumun sağlık durumu ile ilgilenen uygulamalı bir sağlık disiplini olduğuna dikkat çekti. “Hemşirelik eğitimi dört yıllık lisans düzeyindedir. Eğitim sistemimiz laboratuvar uygulama, teorik ve saha uygulamalarından oluşmaktadır” diyen Öğr. Gör. Doğan, şu bilgileri paylaştı: “Üniversitemizde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi de verilmektedir. Hemşirelik mesleği lisans eğitimini tamamladıktan sonra sağlık sektöründe hizmet verebilecekleri gibi başka kurum ve kuruluşlarda da hizmet verebilecekleri uygulama alanlarında sahiptirler.”

Diyetisyenlerin önemi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Öğr. Gör. Benan Şahin da beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin ‘diyetisyen' olarak mezun olduğuna vurgu yapan Öğr. Gör. Benan Şahin, şu açıklamalarda bulundu: “Diyetisyenler, beslenme ve diyetetik çatısı altında çeşitli alanlarda uzmanlaşmış sağlık profesyonelleridir. SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü akredite bir bölüm olup; güçlü bir akademik kadroya ve hem teorik hem de uygulama alanında yeterli eğitim-öğretim programına sahiptir. Öğrenciler uygulamalı derslerde, çeşitli laboratuvarlarda öğrenim görebilmektedir. Ayrıca dördüncü sınıf uygulama derslerinde SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde ve farklı kurumlarda mezuniyet öncesi deneyim kazanabilmektedir. Eğitim-öğretimin yanı sıra, Yaşam Rehberim Kulübü ve bölüm olarak düzenlediğimiz farklı sosyal faaliyetler de üniversitemiz bünyesinde öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamaktadır. Öğrenciler, SANKO Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden hem akademik hem de sosyal anlamda tam donanımlı bir şekilde mezun olmaktadır.”

Teorik ve pratik eğitim eksiksiz veriliyor

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) İlk ve Acil Yardım Programı'ndan Öğr. Gör. Mecit Uygun ise güçlü akademik kadroları ile öğrencilere teorik ve pratik eğitimi eksiksiz verdiklerini vurguladı. SHMYO bünyesindeki İlk ve Acil Yardım Programı, Anestezi Programı, Ameliyathane Hizmetleri Programı ve Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Programının iş imkânlarının çeşitliliğine değinen Öğr. Gör. Uygun, “İki yıl sonunda bu dört bölümden mezun olan öğrencilerimiz devlet hastaneleri, özel hastaneler ve çeşitli özel kurumlarda iş bulma imkanına sahip olacaklar” ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi Tanıtım Ofisi sorumlusu Sema Tavşancıl da sağlanan burs ve eğitim olanaklarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri Zehra Ergün ile Canan Sakmak, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi İrem Bakırcı ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Arzu Demir ise bölümlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Sunumun sonunda birlikte hatıra fotoğraf çekimi yapılarak, öğrencilere armağan takdim edildi.