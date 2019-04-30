Hekim adayları beyaz önlük giydi

sınıf temel eğitimlerini tamamlayan 210 öğrenci düzenlenen törenle beyaz önlük giydi.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Beyaz Önlük Törende konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Avni Gökalp, öğrencilerin beyaz önlük giyerek teorik bilgilerini hocalarıyla birlikte pratiğe dönüştürme yolunda ilk adımı attıklarını belirtirken ailelere, “3 yıl önce belki büyük fedakârlıklar yaparak tıp fakültesini kazanmalarını sağladığınız çocuklarınızı bize teslim ettiniz. Hocalarımız bu sürede onları adeta dantel gibi işledi ve doktor haline getirdi. İnşallah onlar artık her birisi birbirinden değerli arkadaşlarımızın bilgi ve deneyimleriyle donanmış birer hekim olacaklar. Allah öğrencilerimizin mesleklerinden tat almasını nasip etsin. Türkiye'nin en kaliteli hekimlerini yetiştiren fakülteler arasında bulunan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin beyaz önlük giyen 210 öğrencisinin gözlerinden teker teker öpüyorum. Sizlerin vatanperver, donanımlı birer hekim olarak eğitiminizi tamamlayıp hizmete devam edeceğinize olan inancım tam” dedi.

Hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen ise, tıp mesleğinin saygın kutsal ama çok da sor bir meslek dalı olduğunu belirtirken, “3 yıllık temel tıp eğitimini tamamlayan öğrencilerimizi başarılı bir şekilde yetiştiren hocalarımıza, onları bu günlere getiren ailelerine ve tıp öğrencisi olmanın sorumluluğunu yerine getiren öğrencilerime çok teşekkür ediyorum” dedi. Beyaz rengin sağlık, temizlik, dürüstlük, huzur ve güvenin simgesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çelen, “Ama beyazın en önemli özelliği onun en küçük bir lekeyi göstermesidir. Beyaz önlüğü giyen insan temiz ve dürüst, mesleğini seven bir hekim olmalıdır. Siz öğrencilerimizin beyaz önlüğün hakkını ömür boyu vereceğinize olan inancım tamdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Vekili Prof. Dr. Avni Gökalp ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen'in de bulunduğu akademisyenler öğrencilere önlüklerini giydirdi. Törene öğrencilerin aileleri de katıldı.