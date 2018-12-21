Hekimler sağlıkta şiddete çözüm önerileri sunacak

Hukukçu Hekimler Derneği Başkanı Dr. Avukat Cengiz Bayram, Hukukçu Hekimler Derneği olarak kuruldukları günden bu yana hekimlerin haklarını savunup, mesleki sorunların çözülmesi aşamasında hekimlerle birlikte hareket ettiklerini belirterek, düzenledikleri seminerlerle de onların haklarını öğrenmeleri konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik sözel saldırının zamanla darp ve cinayet aşamasına kadar geldiğine dikkat çeken Hukukçu Hekimler Derneği Başkanı Dr. Avukat Bayram, “Ne yazık ki hekimlik mesleği günden güne itibar kaybetmektedir. Oysa biz hekimler zorluklara göğüs gererek, hayatımızdan ödün vererek sağlık hizmeti sunmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Eskiden hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları arasında karşılıklı saygıya dayanan bir ilişki vardı. Bu ilişki zamanla yerini şiddete bıraktı. Sağlıkta şiddet olayları her geçen gün artıyor. Yaşanan her şiddet olayı ise bizleri derinden yaralıyor. Hukuk mücadelesi yanında dernek olarak hekimlerin hukuk bilincini arttırmak ve haklarını, sınırlarını anlatmak için eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler hekim ve sağlık çalışanlarımız açısından oldukça yararlı” dedi

Tıp mesleğinin uygulanmasında karşılaşılan hukuki sorunları tartışmak ve çözüm önerilerinde bulunmak için 25 Aralık'ta Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde düzenlenecek olan seminere tüm hekim ve sağlık çalışanlarını davet eden Hukukçu Hekimler Derneği Başkan Dr. Av. Cengiz Bayram, seminer ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Seminerimizi iki oturum şeklinde gerçekleştireceğiz. İlk oturumda, görevini yaparken hasta ve hasta yakınların tarafından katledilen doktorlarımız Dr. Fikret Hacıosman, Dr. Ersin Arslan Dr. Edip Kürklü, Dr. Aynur Dağdemir'i anıp, onları aileleri ve arkadaşlarının anlatımıyla dinleyeceğiz. Diğer yandan Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, insanın içindeki şiddet, Sabah Gazetesi Sağlık Yazarı Didem Seymen ise sağlık çalışanlarına şiddet ve medyayı anlatacak.

İkinci oturumda ise Okan Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pervin Somer, hukuki bakış açısı ile sağlık çalışanlarına şiddet, Türk Tabipler Birliği Denetleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu, Meslek Odalarının sağlık çalışanlarına şiddet ile ilgili çalışmaları, Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Av. Olcay Kutlubay, Sağlık Bakanlığı'nın Beyaz Kod ve sağlık çalışanlarına şiddete yönelik düzenlemeleri ile ilgili bilgi verirken, Hukukçu Hekimler Derneği adına sunumları yönetim kurulu üyeleri Dr. Av. Aynur Özensoy ve Dr. Av. Ömer Akel yapacak. Yönetim Kurulu Dr. Av. Akel, "Sağlık çalışanlarına şiddet bir iş kazası mıdır", Dr. Av. Özensoy, "Sağlık çalışanlarına şiddet konusundaki yasal düzenlemeler ne kadar yeterli, ne kadar gerekli" sorularını yanıtlayacak.

Sağlık çalışanları ve hekimlerin her an saldırıya uğrayacağı düşüncesiyle hareket etmelerinin toplum sağlığının gelişmesini de olumsuz yönde etkileyeceğine dikkat çeken Bayram, “Hekimlerimiz haklarını bilirse görevlerini daha iyi icra edebilirler. Bu açıdan bu eğitim seminerine tüm hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın katılmalarını öneriyorum" diye konuştu