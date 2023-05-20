Hekimlerden 19 Mayıs konseri

Medical Point Gaziantep Hastanesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle, hastane lobisinde hekimlerden ve çalışanlardan oluşan konser gerçekleştirildi. Hasta ve hasta yakınlarının da katılım sağladığı kutlama coşkuyla devam etti.

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ın, 104 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadelemizin fiili olarak başlattığı gün olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andığını ifade eden Kubba, bilhassa gençler olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığını kaydetti. Bununla birlikte Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin de açılış konuşması gerçekleştirdi. Etkinlikte, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Ceylan'ı nihavend makamından kanun resitali sunumunu icra etti. Romatoloji/İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edip Gökalp Gök kültürümüzün vazgeçilmezi halk müziği ezgilerine yer vererek gönüllere hitap etti. Etkinliğe bayraklarla eşlik eden ziyaretçiler ise şarkılar söyleyerek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Etkinlik, bas gitar performansı ile Uzman Klinik Psikolog Işınsu Erbudak Aslan, Gitarda Sanat Koordinatörü Hasan Korkmaz, yan flütte Ersin Kırkaya, hastane çalışanlarından Şeyda Cansız, Hülya Aslan ile Kaan Alagöz'ün gerçekleştirdikleri koro performans hasta ve hasta yakınlarının beğenisini topladı.