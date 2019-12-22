Hem anne, hem muhtar hem de in?aat ustas?

Gaziantep'in ?slahiye il?esinde tek kad?n muhtar olarak g?rev yapan G?lay ?etin, ev i?lerinin yan? s?ra in?aat ustal??? da yap?yor.

?slahiye il?esinde 31 Mart Yerel Se?imleri'nde T?rkbah?e Mahallesi Muhtar? olarak se?ilen G?lay ?etin, g?renleri ?a??rt?yor. 2 ?ocuk annesi ?etin, ev i?lerinin yan? s?ra mahalle mezarl???n?n duvar?n? yap?yor. On parma??nda on marifet bulunan ?etin, eline ald??? malayla briketle duvar ?r?yor. 71 mahallesi bulunan il?ede tek kad?n muhtar olan ?etin, g?reve geldi?i g?nden bu yana mahallenin sorunlar?yla ilgileniyor.

Mahallenin eksikliklerini tamamlamak i?in elinden geleni yapt???n? s?yleyen Muhtar G?lay ?etin, "K?y?m?z?n eski mezarl???n?n duvar?n? ?r?yoruz. Elimizden geldi?i kadar da ustalar?m?za yard?mc? olmaya ?al???yoruz. Benim i?in biraz zor oluyor, ama bir defa muhtarl??a kalk??t?k. Sorunlara yeti?meye ?al???yoruz. Elimden geldi?i kadar her ?eye yeti?meye ?al???yorum. ?hmal etti?im bir ?ey olmuyor. Muhtarl?k bir erkek i?i olarak g?r?l?yordu. En ba?ta ona giri?tik ?imdi de k?y?n di?er s?k?nt?lar?yla u?ra?maya ba?lad?m. Mahallenin mezarl???n?n duvar?n? yapmaya ba?lad?k. Erkek i?i kad?n i?i di?er ay?rt etmeden b?t?n i?leri yapmaya ?al??aca??z. E?im de bana destek oluyor" dedi.

Mahalle sakini Ahmet Koyuncu, muhtara yard?m ettiklerini belirterek, "Muhtar han?mla beraber ?al???yorum. Muhtar?m?z duvar ?r?yor, har? kar?yor. Muhtar?m?z iyi, ?al???yor. ?nanmasayd?k kendisini muhtar yapmazd?k" dedi.

Mahalle sakini H?samettin Gezici ise, Muhtar ?etin'in erkek muhtarlardan daha iyi ?al??t???n? ifade ederek, "K?y?m?ze ilk defa kad?n birisini muhtar olarak se?tik ve bundan da mutluyuz. Muhtar?m?z erkek muhtarlardan daha iyi ?al??makta. En az?ndan herkesle diyalog kuruyor. Buraya 25 g?n oldu ba?lad?k. Malzeme eksikli?i olmas?na ra?men kar??lay?p muhtar?m?zla beraber bitirmek ?zereyiz. Muhtar?m?zdan memnunuz. 'Elinin hamuruyla erkek i?ine kar??ma' atas?z? var, ben bu s?ze kat?lm?yorum. Asl?nda k?yde yap?lacak imece i?lerine kad?nlar? katmam?z gerekir. Toplumsal ya?am?n t?m s?re?lerine kad?nlar? katmak zorunday?z. Ben kad?n ve erkek e?itli?ine inanan ve savunan bir ki?iyim" diye konu?tu.