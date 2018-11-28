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Hem ceza hem de baklava yediler

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde uygulama noktasında bulunan 3 kamyon sürücüsüne, eksik evrak nedeniyle toplamda 33 bin TL para cezası kesildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde uygulama noktasında bulunan 3 kamyon sürücüsüne, eksik evrak nedeniyle toplamda 33 bin TL para cezası kesildi. Polisler, kurallara karşı uyardıkları sürücüleri baklava ikramıyla uğurladı.


Nurdağı-Bahçe karayolunda kömür yüklü 3 kamyonu durduran Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, eksik evrak nedeniyle kamyon sürücü ve sahiplerine toplamda 33 bin TL para cezası kesti. Cezai işlemleri için bekleyen kamyon sürücülerini ikaz eden polis ekipleri, sürücülere bir tepsi baklava ikram etti.


Önce ceza ardından ise baklava yediklerini belirten sürücüler, kurallara uymadıkları için kesile ceza nedeniyle üzüldüklerini belirtirken baklava ikramı ile de şaşırdıklarını kaydetti.


Öte yandan kamyonların Samsun'dan Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Sosyal Yardımlaşma Vakfı için kömür taşıdıkları öğrenildi.

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