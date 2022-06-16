İlk kitabı “Dokunabilseydim Güneş'e” adlı şiir kitabını 4 yıl önce çıkaran 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Hülya Alkuş, ikinci şiir kitabının hazırlığını yapıyor. Ambulansta bile ilham alan Başhekim Alkuş, ilk kitabı için 56 şiir yazdı. İkinci şiir kitabını çıkartacak olmanın heyecanını yaşayan Alkuş, ''İnsanlar hem doktor hem şair olduğumu öğrenince şaşırıyorlar” dedi.

“Dokunabilseydim Güneş'e” adlı şiir kitabıyla 2018 yılında edebiyat dünyasına giriş yapan Gaziantep 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Hülya Alkuş, ikinci şiir kitabına hazırlık yapıyor. Hem şair hem de doktor olma yönüyle öne çıkan Dr. Alkuş, ses getiren ilk kitabının ardından ikinci şiir kitabını çıkarmaya hazırlanıyor. Ortaokul sıralarında başlayan şiir aşkıyla birlikte şiir kitabı çıkarma hayali kuran Alkuş'un bu hayalini ikinci defa gerçekleştirmesine ramak kaldı.

İkinci şiir kitabı yolda

Yoğun ve yorucu meslek hayatına rağmen içindeki şiir ve edebiyat aşkı tükenmeyen Alkuş, ikinci şiir kitabının yolda olduğunu ifade etti. Çevresindeki kişilerin hem şair hem de doktor olduğunu öğrendikleri zaman kısa bir şaşkınlık yaşadığını söyleyen Alkuş, 112'de çalışmanın kendisini şiire daha da yakınlaştırdığını anlattı.

“Kelimeleri kağıda dökme isteği hep vardı”

Şiir yazmaya ortaokul sıralarında başladığını aktaran Alkuş, o günlerden bu yana kitapların kendisini daima heyecanlandırdığını söyledi. Törenlerde coşkuyla okunan şiirlerin, hayatına dokunan ve hatırladığı en güzel anılar olduğunu paylaşan Alkuş, “Tüm bu güzel hisler bende canlılık uyandırdı aslında; içimde bir şeyleri keşfetmemi sağladı ve beni yazmaya itti. Ortaöğretim sonrası lisede de aralıklı olarak mürekkep akıtmaya devam ettim. İçimde kelimeleri kâğıda dökme isteği hep vardı. Süreç böyle devam edince üniversitede şiirlerimin sayısının oldukça arttığını fark ettim. Bazı dergilere, antolojilere şiirler gönderdim. Tüm bu aşamalar beni kitabıma yaklaştırdı” dedi.

“Bir kitaba sahip olmak hep hayalimdi”

Bir kitaba sahip olmanın çocukluğunun ve gençliğinin hayali olduğunu sözlerine ekleyen Alkuş, “Bu çokça uzakta bir hedef gibi gelirdi hep. Ancak bunu ciddi manada yapmaya karar verdikten sonra şiirleri biraz daha profesyonel bir pencereden oluşturup saklama yoluna gittim. Kendimi artık sadece duygularımla, kelimelerimle yüzleşme adına değil de tüm eserlerimin kitaplaşacağı bir şair bir yazar olabilme çabasına yönelttim. Tabii hala kendime bu sıfatları koyamıyorum. İşte oldu demek o kadar da kolay değil” ifadelerini kullandı.

“Hem doktor hem şair olduğumu öğrenince şaşırıyorlar”

Yoğun meslek hayatı ile stresin duygularını yoğunlaştırdığını söyleyen Alkuş, üniversite sürecinde şiir yazmanın, kalemi eline alıp kelimeleri önüne dizmenin ruhunu dinlendirdiğini aktardı. Bunu hala devam ettirdiğini söyleyen Alkuş, “Mesleğim öyle kıymetli ki insan varlığının tüm fiziksel ve psikolojik durumlarına şahit oluyoruz; bu da kendimizi, insanlığı daha iyi tanımamızı sağlıyor. Özellikle gittiğim seminerlerde doktor olduğumu öğrendiklerinde insanlar şaşırıyor. Doğal olarak da nasıl diye merak ediyorlar. Onlara da cevapladığım gibi kimi zaman bu dengeyi kurmak zor olsa da kesinlikle denge çok güzel işliyor. Ambulansta ilham yakaladığım da olmuştur mesela. Aslında her şey tamamen alıcı gözle bakmakla ilgili, şair bakış açısını canlı tutabilmekle, kopmadan işlevsellikten. Tabii bazı durumlarda o ilhama fırsat veremediğim, vermediğim de oluyor” diye konuştu.