Hem matematik hem cimnastik

Şehitkamil Belediyesi, İbrahimli Spor Merkezi'nde gerçekleştirdiği Temel Cimnastik Akademisi eğitimlerinde minik sporcuları, akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak birbirinden farklı etkinliklerle buluşturmayı sürdürüyor. Aralık ayı boyunca faaliyetlerin devam edeceği eğlenceli matematik atölyesine, geleceğin şampiyonları büyük ilgi gösteriyor.

Çocukları erken yaşlarda sporla buluşturmak ve spor kültürünü aşılamak adına çalışmaların hummalı bir şekilde sürdürüldüğü Şehitkamil Belediyesi Spor Akademilerinde, Temel Cimnastik ve Geleneksel Çocuk Oyunları branşında her dönem 4-9 yaş aralığında 400'e yakın minik sporcu eğitim görüyor. Tematik eğitim modeliyle her ay farklı bir konuda etkinliklerin gerçekleştirildiği Cimnastik Akademisi'nde, geleceğin şampiyonları Aralık ayı boyunca eğlenceli matematik atölyesi ile buluşacak.

Geleceğin şampiyonları için sağlam bir temel atıyoruz

İbrahim Spor Merkezi'nde görevli cimnastik branşı eğitmenlerinden Ayşenur Yarıcı, gerçekleştirilen çalışmaların ardından yaptığı açıklamada geleceğin şampiyon sporcuları için sağlam bir temel attıklarını ifade etti. Antrenör Yarıcı, şunları söyledi:

“4 yaşından itibaren sporla tanışan çocuklarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Bizler de onlar için sporu daha eğlenceli bir hale getirmek ve sporu bir alışkanlık haline dönüştürmek için derslerimize, tematik eğitim modeliyle devam ediyoruz. Bu çalışmalarda çocuklarımızın çok yönlü gelişmelerini sağlıyoruz. Bu dönem konumuz eğlenceli matematik. Çocuklarımız rakamları ve işlemleri eğlenerek öğreniyor. Böylelikle fiziksel olarak cimnastik yaparken beyin cimnastiği de yapma olanağı sağlıyor ve geleceğin şampiyonları için sağlam bir temel atıyoruz.”

Rakamlara olan ilgisi arttı

Kızları Simay ve Serap'ın sporla erken yaşlarda buluşmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Gülhan Kalelioğlu, gerçekleştirilen eğitimlerin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“İbrahimli Spor Merkezi'nde Cimnastik Eğitimi'nin tematik eğitimle gerçekleştiriliyor olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu dönem konumuz eğlenceli matematik. Sürecin başından itibaren kızımın rakamlara, sayılara olan ilgisi bir hayli arttı. Çocuklarımın erken yaşlarda sporla buluşmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere eğitim faaliyetlerinde emeği geçen tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.”