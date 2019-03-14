Hemodiyaliz Ünitesinde pastalı Böbrek Günü kutlaması

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 14 Mart dünya Böbrek Günü, Hemodiyaliz ünitesinde kesilen pasta ile kutlandı.

Nizip Devlet Hastanesine bağlı Hemotoloji Servisi'nde böbrek hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla pasta kesildi. Serviste böbrek yetmezliği tedavisi gören ve diyaliz yöntemi ile kanı temizlenen hastaların yer aldığı serviste kesilen pasta, hastaların yanı sıra hastane ve servis çalışanlarına da ikram edildi. Nizip İlçe kaymakamı Kemal Şahin de, hastaları tek tek gezerek, sorunların ıdinledi. Hastalara kitap hediye eden Kemal Şahin, insanın her organının değerli olduğunu belirterek, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Hemodiyaliz Ünitesi Sorumlu Doktoru Onur Mihrimah Özberk, hastalığa dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyerek, hastalık ile ilgili uyarılarda bulundu. Böbrek yetmezliğinin Türkiye'de büyük bir hızla arttığını hatırlatan Özberk, böbrek yetmezliği bulunan kişi sayının ülke genelinde 45 bini bulduğunu gerekli önemlerin alınmaması halinde ise sayının kısa sürede 100 bine ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Hemodiyaliz ünitesinde sıcak bir aile ortamı oluşturduklarını da ifade eden Özberk, gerçekleşen etkinliğin hastalara moral ve motivasyon kaynağı olduğunu da kaydetti.