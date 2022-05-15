Hemşireler kahvaltıda buluştu

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi hemşire, hekim ve sağlık çalışanları,12-18 Mayıs "Hemşireler Haftası" nedeniyle hastane yönetimi tarafından organize edilen kahvaltıda bir araya geldi.

ANKA Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, konuşmasına kahvaltıya katılan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başladı. Ağdağ , ”Sağlık kesinlikle ekip işidir. Tüm sağlık çalışanlarının görevlerini zamanında, doğru ve tam olarak yerine getirmesiyle başarılı sonuçlara ulaşıyoruz. Hemşirelerimiz de bu ekipte önemli bir görev üsteniyor. Onların şefkatli elleri olmasa biz eksik kalırız. Gece gündüz demeden mesleğini büyük bir özveri, sevgi ve şefkatle yerine getirmeye gayret eden hemşirelerimizin günü kutlu olsun. Onlara ne kadar teşekkür etsek az” dedi.

Çeşitli birimlerde çalışan tüm hemşirelerin gününü kutlayan ANKA Hastanesi Baş Hemşiresi Ayşe Koç da, “Düzenlediğimiz etkinliklerle sık sık bir araya gelerek hem sağlık çalışanlarımızla birlikte vakit geçiriyor, hem de onların sorun ya da beklentilerini ilk ağızdan duymuş oluyoruz. Hemşirelerin pandemi boyunca önemi daha iyi anlaşıldı. Bizler her zaman kendi sağlığımızı riske atıp hastayı hayata bağlayabilmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Bazı zamanlar tükeniyoruz, yoruluyoruz ancak hiçbir zaman pes etmiyoruz. Çünkü bu meslekte en önemli şey vicdan. Bu önemli görevi icra eden tüm hemşirelerin gününü kutluyorum” diye konuştu.