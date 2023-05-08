Hemşirelere Mardin gezisi

Depremde yüksek performans ve özverili bir şekilde çalışan Medical Point Gaziantep Hastanesi hemşireleri Mardin gezisiyle stres attı

Deprem felaketinde göstermiş oldukları yüksek performans ve özverili çalışmalar nedeni ile Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba'nın desteğiyle, Mardin gezisiyle bir araya geldiler. Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Sema Serpil Kılıç'ın gözetiminde gönüllerince eğlenen, iş yaşamının vermiş olduğu stresten uzaklaşan ve moral depolayan hemşireler Mardin, Midyat, Mor Gabriel Manastırı, Kasımiye Medresesi gibi tarihi mekanları gezerek stres attılar. Hemşirelere, ‘'Hemşireler Gününüz Kutlu Olsun'' yazan kurabiyelerin dağıtıldığı etkinlikte hemşireler özel günün tadını çıkardılar.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Sema Serpil Kılıç bu güzel organizasyon için hastane üst yönetiminden Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba'ya teşekkürlerini iletti.