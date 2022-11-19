Hemşirelik bakımının geleceği INCARE'22 kongresinde masaya yatırıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından Ankara'da düzenlenen 2. Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma Kongresi'nde hemşirelik bakımının geleceği masaya yatırıldı.

Alanında uzman 100'e yakın bilim insanı, uzman ve araştırmacıyı bir araya getiren Kongre'de, hemşirelik araştırmalarının sağlık bakımına yansımaları ile hemşirelikte uluslararası kariyer olanakları tüm detaylarıyla tartışıldı.

“Kongre sağlık ekosistemine değer katacak”

Kongre'nin açılışına çevrimiçi bağlantı ile katılan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, yaptığı konuşmada, “İlki Gaziantep'te üniversitemiz kampüsünde yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma Kongresi'nin ikincisini bu yıl başkent Ankara'da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Her meslek önemli, lakin hemşirelik gibi doğrudan insana temas eden meslekler, her daim takdir edilmeyi ve övgü almayı fazlasıyla hak ediyorlar. Yapay zekâ ve dijitalleşme başta olmak üzere, bilim ve teknoloji dünyasındaki hızlı ve çarpıcı gelişmelerin hemşirelik alanı tarafından izlenmesi ve yapılacak yenilikçi uygulamalarla sağlık bakım hizmetlerinin kalitesinin ve verimliliğinin artırılması büyük önem arz etmektedir. Hemşirelik bakımı ve ilgili alandaki güncel gelişmelerin bu kongrede masaya yatırılarak tartışılması ve sorunlara çözüm önerileri oluşturulması hiç kuşkusuz sağlık ekosistemine büyük değer katacaktır. Bu vesile ile kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

“Bilimsel içeriği hemşirelik öğrencilerine de hitap ediyor”

Açılışta konuşan Kongre Başkanı ve HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Yava ise, “Yenilikçi fikirler, sanal gerçeklik ve yapay zeka, son zamanlarda sağlık sektörünü de modern teknik yazılım ve sistemler oluşturmada öncülük etmeye zorlamaktadır. Kongremizde ‘teknoloji, sanal gerçeklik ve yapay zekâ ortamında hemşirelik bakımının geleceği, hemşirelik araştırmalarının sağlık bakımına yansımaları ve hemşirelikte uluslararası kariyer olanakları' konularını ağırlıklı olarak tartışacağımız bir bilimsel program hazırlamayı hedefledik. Kongremizin bilimsel içeriğini, klinisyen ve akademisyen meslektaşlarımızın yanında hemşirelik öğrencilerine de hitap edecek şekilde hazırladık. Proje hazırlama, mesleki beceriler geliştirme ve hemşirelikte uluslararası kariyer planlaması hakkında dopdolu bir içeriği sunduğumuz kongremizde uzmanların deneyimlerini ve araştırma sonuçlarını hep birlikte inceleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

INCARE 2022 Kongresi ile sağlık profesyonelleri, akademisyenler, sağlık bakımına yönelik alanlarda çalışan firma/kuruluşlar ve öğrenciler bir araya geldi. Birinci gün; Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamaları Klinik Araştırmaları, Uygulamalı Temel Mekanik Ventilasyon ve Avrupa Birliği Hibe Programları Proje Hazırlama konularında düzenlenen kursların yapıldığı Kongre'nin ikinci ve üçüncü gününde, alanında uzman konuşmacılar ve oturum başkanlarının katılımı ile farklı oturumlarla birçok panel düzenlendi. Kongre çerçevesinde Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, “Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka” konulu bir panel konuşması gerçekleştirdi.