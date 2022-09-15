Hemşirelik eğitiminde ‘Yenilikçi Öğretme ve Öğrenme' HKÜ'de mercek altına alındı

Seminerde, hemşirelik eğitiminde kültürlerarasılaşmanın önemi ve ilgili konular masaya yatırıldı ve tartışıldı.

HKÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayla Yava ve Doç. Dr. Betül Tosun koordinatörlüğünde üç gün süren seminerde; Slovenya Primorska Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mirko Prosen ile Doç. Dr. Sabina Licen tarafından yeni araştırma konuları ve proje önerileri sunuldu. Yoğun katılımın gerçekleştiği seminerde, hemşirelik alanında uluslararası işbirlikleri ve kültürlerarası etkileşiminin hemşirelik eğitim süreçlerine etkileri ve entegrasyon unsurları mercek altına alındı.

Seminer programı çerçevesinde, Doç. Dr. Betül Tosun, “Hasan Kalyoncu Üniversitesi Laboratuvarlarında Hemşirelik Eğitiminin Sunumu ve Öğrencilerin Klinik Uygulamaya Hazırlanması”, HKÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Simge Yılmaz, “Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci ve Çalışanlarını Bekliyor” , Doç. Dr. Mirko Prosen ve Doç. Dr. Sabina Licen, “Primorska Üniversitesi Laboratuvarlarında Hemşirelik Eğitiminin Sunumu ve Öğrencilerin Klinik Uygulamaya Hazırlanması” konulu çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.