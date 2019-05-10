Dr. Arzu Tuna, “Hemşirelik anne karnından ölüme kadar bireylerin sağlığını koruyan, geliştiren, bozulan sağlığı rehabilite edecek bilgileri barındıran, danışmanlık hizmeti veren, klinik alanda ve sahada bakımı sürdüren bir meslektir” dedi.

Hemşirelik haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan Prof. Dr. Tuna, hemşirelik mesleğinde bakımın klinik, yönetim, araştırma ve eğitim tanımlarını içeren yapıya sahip olduğuna dikkat çekti. Profesyonel hasta bakımının dünya literatüründe 1854 yılında Kırım Savaşında Florence Nightingale ile başladığına vurgu yapan Prof. Dr. Tuna, “Ülkemizde 1842 yılında kız çocukları ebelik yapabilmeleri için ders izleme onayı, 1845 yılında 10 kız öğrenci ebelik diploması aldı. 19 Mayıs 1919'dan bugüne 100 yıl geçti. 100 yıl önce, milli mücadelemizdeki direnişte cephede savaşan erkekler kadar, onlara bakım veren eğitimli bir hemşire olan Safiye Hüseyin Elbi'den bahsetmek gerekir. Safiye Hüseyin Elbi kamusal alanda erkek hastaların yaralarına pansuman yapan, onları askeri bir gemi ile İstanbul'a taşıyan, ırk, ülke, din, mezhep ayırt etmeksizin her yaralıya hizmet veren bir hemşiredir. Hastalara sadece fizyolojik bir bakım desteği değil, psikolojik olarak da bakım ve destek sağlamıştır. Safiye Hüseyin Elbi'nini savaş ortamında biz hemşirelere verdiği bakım mesajları ortadır. Bu nedenle 19 Mayıs 2019 tarihini yani milli mücadelemizdeki dirilişin 100'üncü yılını ve Safiye Hüseyin Elbi'yi hemşirelik haftamızda anarak, sağlıklı veya hasta bireylere sevgiyle dokunmak, hemşirelik mesleğimizi toplum yararına en iyi yere taşımak adına tüm meslektaşlarımın dünya hemşireler gününü kutluyorum” diye konuştu.