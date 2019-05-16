Hemşirelik haftası

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Genel Sekreter ve Hastane Genel Müdürü Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Hastane Mesul Müdürü Dr. Suat Özerbaş, Üniversite İnsan Kaynakları Müdürü Tuğba Özgüven, Hastane İnsan Kaynakları Sorumlusu Nazlı Kalender ve Başhemşire Ceylan Özyılmaz, hemşirelik bölümü akademisyenlerini, öğrencilerini ve hastanede görev yapan hemşireleri ziyaret ederek, 12 - 18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutladı.

Ziyaret sırasında karanfil takdim eden Üniversite ve Hastane yöneticileri, akademisyenlere, öğrencilere ve hemşirelere başarı diledi.