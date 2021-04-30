Her yıl 2 milyon çiçek üretiliyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde belediye tarafından kurulan tam otomasyonlu seralarda her yıl 2 milyonu aşkın çiçek üretiliyor.

Kentsel dönüşümde önemli bir yol alan Şahinbey Belediyesi, insan ve çevre ilişkisini ön planda tutarak çevrenin sağlıklı bir ortama kavuşturulması ve ilçemizin daha yaşanabilir bir mekâna kavuşturulması için de çalışmalarına devam ediyor. Tesis ettiği yeşil alanların ve parkların düzenlenmesinde kullanılan başta mevsimlik çiçek ve çalı grubu bitkileri olmak üzere birçok süs bitkisinin üretimini kendi kurmuş olduğu tam otomasyonlu seralarda üretiyor. Şahinbey belediyesi tam otomasyonlu seralarında her sene milyonlarca adet kışlık ve yazlık çiçek üretimi sürüyor.

"Vatandaşa da çiçek dağıtılacak"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlara çiçek ve rehyan dağıtılacağı müjdesini vererek, “Şahinbey Belediyesi olarak, Park Bahçeler Müdürlüğümüzde kurmuş olduğumuz seralarda yıllık 2 milyon adet çiçek üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz çiçekleri çevrenin güzelleşmesi için parklarımıza dikiyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 30 bin adet reyhan çiçeği ve 20 bin adet değişik renklerde karanfiller hazırladık. Bunların dağıtımında en kısa süre içerisinde başlayacağız. Ayrıca merakı olanlar için evlerinde süs biberi, domates ve çilek yetiştirmek isteyenlere de 20 bin adet bu ürünlerimizden dağıtacağız. 12.301.932 adet domates, biber, patlıcan, kavun ve salatalık fidesi getirerek bunların büyük bir kısmını çiftçilerimize dağıttık. Yine Park Bahçeler Müdürlüğümüzde bu fidelerden isteyen vatandaşlarımıza yüzde elli hibe ile dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Daha yeşil bir Şahinbey için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.