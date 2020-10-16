Hırsız önce kameraya sonra polise yakalandı

Gaziantep'te 3 otomobil ve bir iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı.

Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, farklı tarihlerde Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde meydana gelen 3 otodan ve 1 iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi tespit edildi. Güvenlik kamerası incelemesi sonucu kimliği tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.