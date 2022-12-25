Hırsız önce kameraya, sonra polise yakalandı

Gaziantep’te 3 ayrı iş yerinde hırsızlık yapan şüpheli önce kameraya, sonra polise yakalandı.
Gaziantep'te 3 ayrı iş yerinde hırsızlık yapan şüpheli önce kameraya, sonra polise yakalandı.
Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Şahinbey ilçesinde farklı tarihlerde 3 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen D.K.S. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Şüphelinin iş yerini soyması ise güvenlik kamerasına yansıdı.