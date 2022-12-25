İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hırsız önce kameraya, sonra polise yakalandı

Gaziantep’te 3 ayrı iş yerinde hırsızlık yapan şüpheli önce kameraya, sonra polise yakalandı.

Gaziantep'te 3 ayrı iş yerinde hırsızlık yapan şüpheli önce kameraya, sonra polise yakalandı.


Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Şahinbey ilçesinde farklı tarihlerde 3 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen D.K.S. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Şüphelinin iş yerini soyması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.