Hırsızın gündüz vakti rahatlığı ‘pes' dedirtti

Gaziantep’te gözüne kestirdiği araçları gündüz vakti soyan hırsız pes dedirtti.
Gaziantep'te gözüne kestirdiği araçları gündüz vakti soyan hırsız pes dedirtti. 3 otomobili soyan soğukkanlı hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.
Gaziantep'te gündüz vakti dolaştığı mahallelerde gözüne kestirdiği araçların kapısını açan hırsız, araç içerisinde bulunan değerli eşyaları alarak yine aynı soğukkanlılıkla olay yerinden ayrıldı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlık görüntülerini izleyen polis şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmayla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.