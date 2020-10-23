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Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Gaziantep’te park halindeki otomobilden teyp çalan hırısızın rahat tavırları ‘pes’ dedirtti.

Gaziantep'te park halindeki otomobilden teyp çalan hırısızın rahat tavırları ‘pes' dedirtti.


Olay, Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, bir hırsız park halinde bulunan Fiat marka hafif ticari aracın kapısını hiç zorlanmadan açtı. O sırada arkasında bulunan insanlara da aldırış etmeden aracın teybini söken hırsız daha sonra araçtan inerek uzaklaştı.


Güvenlik kamerasının anbean kaydettiği hırsızlık olayında şüphelinin kimliği Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi. Yapılan çalışmayla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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