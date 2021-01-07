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Hırsızlar çaldıkları altınlarla araç takas ederken yakalandılar

Gaziantep’te bir iş yerinden 20 bin liralık altın çalan hırsızlar, polislere altınlarla bir aracı takas edecekleri esnada yakalandı.

Gaziantep'te bir iş yerinden 20 bin liralık altın çalan hırsızlar, polislere altınlarla bir aracı takas edecekleri esnada yakalandı.


Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Gazikent Mahallesi'nde bir iş yerinden 20 bin lira değerinde altın çalan 2 hırsız, altınlarla bir aracı takas edecekleri sıra polis ekipleri tarafından yakalandı. Altınları çalan 2 hırsızı yakalamak için harekete geçen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler güvenlik kamera görüntülerinden zanlıların kimliklerini tespit etti. Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızları altınlarla bir aracı takas edecekleri anda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 2 hırsız tutuklanarak cezaevine konuldu.


Ele geçen altınlar ise polisler tarafından sahibine teslim edildi.

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