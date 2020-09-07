Hırsızlar çalışmayan aracı iterek kaçmaya çalıştı

Gaziantep'te bir iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi, çaldıkları eşyaları yükledikleri araç çalışmayınca aracı iterek kaçmaya çalıştı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Araç ile hırsızlığa gelen 3 şüpheli bir iş yerinden çaldıkları televizyonları tek tek geldikleri araca taşıdı. Kısa sürede araca malzemeleri yükleyen hırsızlar, araç çalışmayınca aracı geri geri iterek çalıştırıp kaçtı. Güvenlik kameralarından tespit edilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.