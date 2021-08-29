Hırsızlar gazetecilerin yaşadığı siteyi hedef aldı

Gaziantep'te, Gazetecilerin yaşadığı sitede dün gece hırsızlık olayı yaşandı.

Gaziantep Basın sitesinde dün gece hırsız veya hırsızlar bir daireye girerek, ev sahibinin telefonunu ve cüzdanındaki bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayı, Gaziler Mahallesi, Basın sitesi 154080 Nolu Cadde TOKİ 5. Etap basın sitesi C1 bloktaki 1'inci katta gerçekleşti. Gece saatlerinde balkondan eve giren hırsız veya hırsızlar evinde ailesiyle birlikte uyuyan ev sahibinin cep telefonunu alarak cüzdanını da boşalttı.

Sabah uyandığında önce telefonunu bulamayan ev sahibi evin içinde telefonunu bulamayınca cüzdanını da bıraktığı yerden başka bir yerde içi boşaltılmış vaziyette görünce soyulduğunu fark etti. Olay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme yaparak parmak izi çalışması yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Daha öncede aynı bölgede defalarca hırsızlık olayının gerçekleştiğini söyleyen vatandaşlar yetkililerden önlem alınmasını istedi.