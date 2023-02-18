İhlas Haber Ajansı

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Hırsızlar İHA ile tespit edilerek yakalandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremi fırsat bilerek evlerde hırsızlık yapan iki şüpheli İHA’larla yapılan denetimlere yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremi fırsat bilerek evlerde hırsızlık yapan iki şüpheli İHA'larla yapılan denetimlere yakalandı.



Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremi fırsat bilip evlere giren 2 şüpheli, Emniyet Genel Müdürlüğü İHA'ları ile yapılan denetimler esnasında tespit edildi. İslahiye ilçesi Barazi Caddesi'nde ikametlerden hırsızlık yapmaya çalışan ve İHA'ların belirlediği şüpheliler, bölgede görevli ekiplerce suçüstü yakalandı.

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