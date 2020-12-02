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Hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde motosiklet ve iş yeri hırsızlığı yapan 3 şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet ve iş yeri hırsızlığı yapan 3 şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı.


Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosiklet ve iş yerinden hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı. Duvara tırmanarak iş yerlerine giren 3 hırsız, Nizip Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak haklarında adli soruşturmaya başlatıldı.

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