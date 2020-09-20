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Hırsızlar önce kameralara sonra da polise yakalandı

Gaziantep’te otodan hırsızlık yapan 2 şahıs önce güvenlik kameralarına, sonra polise yakalandı.

Gaziantep'te otodan hırsızlık yapan 2 şahıs önce güvenlik kameralarına, sonra polise yakalandı.


Olay, Gaziantep Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi'nde meydana geldi. 2 şüpheli bir otodan hırsızlık yaptı. Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri tespit etti. Şüphelilere yönelik yapılan operasyon sonucu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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