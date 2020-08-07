Hırsızlar tek tek güvenlik kamerasına ve polise yakalandı

Gaziantep'te 5 ev ve bir iş yerine çeşitli yollarla girerek hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı.

Gaziantep'te farklı tarihlerde 5 ev ve 1 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şahıs polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızların düz duvara tırmanmaktan silahla ateş etmeye kadar çeşitli yollar denediği görüldü. Yakalanan 2 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.