İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Gaziantep’te bir iş yerinden televizyon, bilgisayar ve çelik kasa çalan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te bir iş yerinden televizyon, bilgisayar ve çelik kasa çalan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gaziantep Öğretmenevleri Mahallesi'nde bir iş yerinden televizyon, bilgisayar ve çelik kasa çalan 3 kişi güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntüleri izleyen Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyon ile şüpheli A.O., Y.E.O., M.M.G. ve H.H.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıslardan ele geçirilen 1 adet çelik kasa, 1 adet monitörlü bilgisayar ekipler tarafından sahibine teslim edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.E.O., M.M.G., H.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.