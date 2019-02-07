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Hırsızlık şüphelilerine operasyon: 5 kişi gözaltına alındı

Gaziantep’te hırsızlık şüphelilerine operasyon düzenlendi.

Gaziantep'te hırsızlık şüphelilerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonla 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gaziantep'te artan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oto hırsızlığı ve iş yerinden hırsızlık olmak üzere toplam 7 adet hırsızlık olayının şüphelilerine operasyon düzenledi.


Ekipler, yapılan operasyonla M.T., E.D., T.Ç., E.Ç. ve O.Ö.A. isimli 5 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı.


Ekipler, şahısların evlerinde yaptıkları operasyonla 3 adet televizyon, bir adet tabanca ile 7 adet dolu fişek ele geçirdi.


Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.Ç. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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