Hırsızlık şüphelisi 1 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te iş yerinden, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Çakmak Mahallesinde bir iş yerinden, hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İ.A., isimli şüpheli yakalandı. Şahısın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli İ. A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.