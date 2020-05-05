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Hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.


Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 ayrı faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 motosiklet, 4 bisiklet, 2 dizüstü bilgisayar, 4 oto teybi ve çok sayıda muhtelif malzeme ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.


Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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