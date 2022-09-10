Hırsızlık şüphelisi bekçilere yakalandı

Gaziantep'te bir araçtan dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli şahıs, çarşı ve mahalle bekçilerince yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Bey Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri B.K. isimli şahsı durdurdu. Şüpheli şahsın üzerinde ve sırt çantasında yapılan aramalarda 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Arama anları çarşı ve mahalle bekçilerinin yaka kameralarına yansırken, şüpheli şahsın, yapılan incelemesinde malzemeleri bir araçtan çaldığı tespit edildi.

Toplam 5 adet suç kaydı bulunan şüpheli, gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.