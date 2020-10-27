Hırsızlık şüphelisi çalıntı araçla yakalandı

Gaziantep'te, hırsızlık şüphelisi olarak aranan bir şahıs, sahte plakalı çalıntı araçla yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekiplerin durdurduğu aracın sürücüsünün hırsızlık suçundan arandığı belirlenirken, aracın da sahte plakalı ve çalıntı olduğu tespit edildi.

Aracı kullanan ve hırsızlık suçundan aranması bulunan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.