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Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep’te 3 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yapılan operasyonla yakalandı.

Gaziantep'te 3 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evden, iş yerinden ve motosiklet hırsızlığı olmak üzere 3 olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli şahsı yakaladı.


Üç farklı farklı olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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