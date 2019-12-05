Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te 3 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep'te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evden, iş yerinden ve motosiklet hırsızlığı olmak üzere 3 olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli şahsı yakaladı.

Üç farklı farklı olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.