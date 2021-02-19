Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gaziantep'te Sanayi Mahallesinde 2 iş yerinde yapılan hırsızlık ile ilgili emniyet ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerden B.A. isimli şahıs yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sanayi Mahallesinde 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ilke ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık yaptığı tespit edilen B.A. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.