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Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gaziantep’te Sanayi Mahallesinde 2 iş yerinde yapılan hırsızlık ile ilgili emniyet ekipleri çalışma başlattı.

Gaziantep'te Sanayi Mahallesinde 2 iş yerinde yapılan hırsızlık ile ilgili emniyet ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerden B.A. isimli şahıs yakalandı.


Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sanayi Mahallesinde 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ilke ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık yaptığı tespit edilen B.A. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı.


Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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