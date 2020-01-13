İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızlık şüphelisini jandarma yakaladı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet bilgisayar ve 20 kilo zeytinyağı çaldığı belirtilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet bilgisayar ve 20 kilo zeytinyağı çaldığı belirtilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.


İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde iki gün önce meydana gelen evden hırsızlık olayında 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet bilgisayar ve 20 kilo zeytinyağı çalındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüpheli İ.K.(23) gözaltına alındı. İ.K. jandarmaya verdiği ifadede hırsızlık olayını kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. İ.K. tarafından yer gösterilmesi sonucunda, çalınan eşyalar şüphelinin evinin arkasında gizlenmiş halde ele geçirildi. İ.K. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.