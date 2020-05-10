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Hırsızlık uğruna canlarını hiçe saydılar

Gaziantep’te 3 kişi bir şantiyeden gündüz vakti elektrik diğerindeki kabloyu çaldı.

Gaziantep'te 3 kişi bir şantiyeden gündüz vakti elektrik diğerindeki kabloyu çaldı. Elektrik çarpmasından ve yakalanmaktan korkmayan şahısların hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. Gündüz vakti bir elektrik direğini gözüne kestiren 3 şahıs, direkteki kabloyu çalarak kayıplara karıştı. Canlarını hiçe sayarak kabloyu çalan 3 hırsızın kabloyu çalma anı anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Olayın ardından inceleme başlatan polis yaptığı çalışma sonucu hırsızlardan B.K.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis hırsızlığa karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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