Hırsızlık zanlılarının bulunduğu araç çamura saplandı

Gaziantep'te içerisinde hırsızlık zanlılarının bulunduğu ileri sürülen bir minibüs çamura saplandı. Arkadaşlarından yardım isteyen zanlılar, devriye atan jandarma ekiplerinin yardım için yaklaşmasıyla yakayı ele verdi.

Şehitkamil ilçesinde bulunan bir bağ evinde hırsızlık yaptığı ileri sürülen H.A'nın kullandığı 27 AF 475 plakalı minibüs, Öğümsöğüt ile Işıklı mahallesi arasındaki bir yolda çamura saplandı. Sürücü H.A, uzun uğraşları sonucu aracı çamurdan kurtaramayınca arkadaşlarından yardım istedi. Bölgede devriye gezen jandarma ekipleri, şahıslara yardım etmek amacıyla şahıslara yaklaştı. Araçtaki malzemeleri görünce şüphelenen ekipler, şahısların GBT sorgulamasını yaptı. H.A'nın hırsızlıktan kaydı bulunduğunu belirleyen jandarma ekipleri, savcılık izni ile araçta yaptığı aramada ise hırsızlık olaylarında kullanıldığı tahmin edilen 2 demir kesme makası, bir adet balyoz, çeşitli malzemeler, 2 adet akü, demir korkuluk, pencere ve malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan biri kadın, biri çocuk 3 kişi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, H.A'nın ise sorgu ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan haberi alan ve çevredeki mahallelerde yaşayan vatandaşlar ise, bölgede sürekli hırsızlık yaşandığını belirterek, Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.