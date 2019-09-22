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Hırsızlık zanlısı yoğun önlemler arasında adliyeye götürüldü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde birçok hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve 6 ayrı hırsızlık suçundan aradan şahıs jandarmanın geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye götürüldü.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde birçok hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve 6 ayrı hırsızlık suçundan aradan şahıs jandarmanın geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye götürüldü.


Nizip ilçesinde 6 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve jandarma ekiplerinin fıstık hırsızlığı yapan şebekeyi yönettiği iddia edilen Ö.K. isimli zanlı, jandarmanın gerçekleştirdiği başarılı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Ö.K., geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye götürüldü. Adliyede jandarmanın yanı sıra Nizip Emniyet müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet ekipleri de önlem aldı.


Ö.K.'nin adliyeye çıkarıldığı sırada şahsın yakınları basın mensuplarına tehdit ve hakaretler savurdu.

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