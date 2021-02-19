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Hızlı tren projesinde yapım çalışmaları son sürat

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı’nda yapımı süren Adana-Osmaniye-Gaziantep hattındaki hızlı tren projesinin inşaat alanında inceleme yaptıVali Gül ve Başkan Şahin, bir dizi ziyaretler ve yapımı süren çalışmaları yerinde inceledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı'nda yapımı süren Adana-Osmaniye-Gaziantep hattındaki hızlı tren projesinin inşaat alanında inceleme yaptı


Vali Gül ve Başkan Şahin, bir dizi ziyaretler ve yapımı süren çalışmaları yerinde inceledi. Adana-Osmaniye-Gaziantep hattında çalışmaların son sürat yürütüldüğü hızlı tren projesindeki Nurdağı-Bahçe arasındaki tünelde inceleme yapan Vali Gül ve Başkan Şahin, çalışmalardaki son durum hakkında bilgi aldı. İncelemenin ardından Nurdağı ilçesindeki galericilerle bir araya gelen Gül ve Şahin, esnafın talep ve önerilerini dinledi.


Gül ve Şahin, ilçedeki mülkü ve idari amirler ile birlikte, aylık muhtarlar toplantısına da katıldı.

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