HKÜ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik temalı fotoğraf yarışması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi tarafından, 15 Temmuz ve sonrasını anlatan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik" temalı fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Üniversite öğrencilerinin başvurabileceği yarışmada, ödül kazanmaya hak kazanan tüm öğrencilere ödülün yanı sıra başarılarını simgeleyen bir sertifika verilecek.

15 Temmuz ruhu fotoğraflarla yaşatılacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün üçüncü yılında üniversite öğrencilerine “15 Temmuz Tasarım Yarışması” ile 15 Temmuz'u anlatan afişler tasarlama imkanı sunan HKÜ, darbe girişiminin dördüncü yılında da üniversite öğrencilerine, 15 Temmuz ve sonrasını anlatan fotoğrafları sergiletme şansı sunuyor. 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin kahramanca direnişinin ve mücadelesinin fotoğraflarla anlatılacağı yarışmanın teması, demokrasi ve milli beraberliği anlatan haber, anı veya etkinliklere ait fotoğraflar olabileceği gibi, tamamen sembolik kompozisyonlardan da oluşabilecek.

Dereceye giren yarışmacılara ödül ve sertifika verilecek

HKÜ İletişim Fakültesi tarafından düzenlenecek yarışmaya; üniversitelerin önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencileri başvuru yapabilecek. Yarışma ödülü olarak; birinci olan yarışmacı 1.500 -TL, ikinci 1.000 -TL, üçüncü: 750 - TL ve mansiyon ödülünü kazanan yarışmacı ise 500-TL ile ödüllendirilecek.

Son başvuru tarihi 01.09.2020 olan fotoğraf yarışmasında katılımcılar, başvuru ve detaylı bilgi için; https://if.hku.edu.tr/ilanlar/15-temmuz-demokrasi-ve-milli-beraberlik-temali-fotograf-yarismasi-hk/ adresini ziyaret edebilir.