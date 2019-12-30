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HKÜ 2019'da binlerce üniversite adayıyla buluştu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), “Senin Yerin Bu Kampüs” sloganı ile 2019 yılında Türkiye’nin birçok ilinde düzenlenen "Üniversite Eğitim ve Tanıtım Fuarlarına” katıldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), “Senin Yerin Bu Kampüs” sloganı ile 2019 yılında Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen "Üniversite Eğitim ve Tanıtım Fuarlarına” katıldı.


Üniversite adaylarına desteğini sürdüren HKÜ bu bağlamda İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, İskenderun, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya, İzmir, Trabzon, Mersin ve Adana gibi önemli yerlerde eğitim ve tanıtım fuarlarına katıldı.


2019 yılı dolu dolu geçti


Üniversite adaylarına desteğini her sene sürdüren HKÜ, 2019 yılında da üniversite adaylarına daha doğru ve isabetli karar verme, tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler, fakülteler ve bölümler hakkında bilgi vererek 2019 yılını dolu dolu geride bıraktı. Türkiye genelinde vakıf ve devlet üniversiteleri, meslek yüksekokulları ve yurt dışından üniversiteleri bir araya getiren eğitim fuarlarında adaylar HKÜ'ye yoğun ilgi gösterdi.


HKÜ Türkiye'nin dört bir yanında öğrencilerle bir araya geldi


Türkiye genelinde birçok şehirde düzenlenen eğitim fuarlarına katılan HKÜ, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Her yıl yenilenen tanıtım materyalleri ile ziyaretçilerin dikkatlerini çeken HKÜ, fuara katılan öğrencilerin ve öğretmenlerin uğrak noktası oldu. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, İskenderun, Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya, İzmir, Trabzon, Mersin ve Adana illerinde gerçekleşen seminer ve fuarlara etkin katılım sağlayan HKÜ, adaylara tercihleri konusunda yol gösterdi.


Eğitim ve tercih fuarına gelen üniversite adayları fakülteler, yüksekokullar, bölümler, kontenjanlar, burslar, indirimler, derece bursları, uluslararası değişim programları, yurtdışı eğitim olanakları, çift anadal, yandal, yatay/dikey geçiş gibi konularda önemli bilgiler edinmenin yanında merak ettikleri konular hakkında da detaylı bilgiler aldı.


Öğretim üyeleri ve tanıtım uzmanları ile yüz yüze görüşme imkanı bulan ve her türlü sorularına cevap alan üniversite adaylarına çeşitli hediyeler de takdim edildi.

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