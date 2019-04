HKÜ, Akademisyenleri ile Erdem Koleji Kariyer Günlerinde

Prof. Dr. Edibe Sözen ve akademisyenlerin katılımıyla Erdem Kolejinde; “Mesleki Kariyer Günleri” düzenledi.

HKÜ tarafından geleneksel olarak düzenlenen kariyer günlerine; HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, HKÜ Fakülte Dekanları, Yüksekokul Müdürleri ve her bölümden bir akademisyen olmak üzere 32 akademisyen katıldı. Üniversite adaylarına her anlamda destek sağlamak ve gelecekleri ile ilgili doğru kararlar verebilmeleri için yardımcı olmak amacıyla Erdem Kolejinde üniversite adaylarıyla buluşan HKÜ akademisyenleri, öğrencilere meslek seçimlerinde dikkat etmeleri gereken hususları anlattı. Edibe Sözen ise her bölümün masasını ayrı ayrı dolaşarak onlarla sohbet edip bire bir iletişimde bulundu.

‘‘EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ''

Kariyer Günlerinde üniversite adayları ile bir araya gelen ve etkinlik ile ilgili konuşma yapan HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen; HKÜ' nün tarihçesi, eğitim yapısı, kampüsün öğrencilere sağladığı imkânlar, burs olanakları, sosyal ve kültürel faaliyetleri, Farabi- Erasmus (yurtiçi-yurtdışı eğitim) programlarından bahsetti. Uluslararası alanda tanınan bir üniversite olmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz diyen Sözen: “Siz gençlerin başarısı olmasaydı Hasan Kalyoncu Üniversitesi başarı basamaklarını bu kadar hızlı tırmanamazdı. Bu yüzden girişimci gençlere ihtiyacımız var. Gaziantep Türkiye'de girişimci illerin en başında gelen şehirler arasında. Şehirle iç içe olan üniversite olarak bizlerde şehrimize, bölgemize ve ülkemize katkı yapan çalışmalar yapıp öğrencilerimizi de bu sürece dahil ediyoruz. Uygulama ve araştırma merkezlerimiz ile sadece eğitimde değil sosyal yaşama katılım ve üretimde de etkin olan çalışmalar yapıyoruz. Tabi bunun sürdürülebilir olması yani eğitimde sürdürülebilirlik önemli” dedi.

Kariyer günleri ile ilgili konuşan Erdem Koleji Müdürü Mehmet Örfi Sönmez ise “Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile iş birliği içinde düzenlediğimiz kariyer günlerimiz ile akademisyenleri öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Öğrencilerimizin her bölüme ayrı ayrı merak ve ilgisi var ve bire bir sorma fırsatı buluyorlar. Bire bir görüşmek ve fikir almak onların kariyer yolculuklarına ve tercihlerine önemli oranda katkı sağlıyor. Bu etkinliğin gerçekleşmesine katkılarından ötürü Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen'e teşekkür ederim” dedi.

Erdem Koleji öğrencileri tarafından yoğun ilgi ile karşılanan programda öğrenciler akademisyenlere merak ettiği tüm soruları sorma fırsatı buldu. Programa katılım gösteren her öğrenciye HKÜ materyallerinin bulunduğu hediye paketi verildi. Etkinlik sonunda Erdem Koleji Müdürü Mehmet Örfi Sönmez ve bir öğrenci Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen'e Erdem Koleji öğrencilerinin el yapımı olan işleme tabak hediye etti.