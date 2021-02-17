HKÜ, Bilim ve Sanat Merkezleri için MEB ile iş birliği yapacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak; ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve bu yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla faaliyet gösteren Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin, HKÜ bünyesindeki lisansüstü programlar vasıtasıyla, eğitim ve Ar-Ge kapasitelerini artırmasına imkân sağlayacak protokolün imza töreni video konferans yöntemiyle gerçekleşti. HKÜ'nün bilimsel, teknolojik ve eğitsel altyapısının yanı sıra, öğretim elamanlarının bilgi birikimi ve tecrübelerinden faydalanılarak, birlikte Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilmesini ve Bilim ve Sanat Merkezlerine aktarılmasını amaçlayan protokolün imza törenine; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk ile birlikte Gaziantep Şahinbey Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Orhan Ertürk katıldı.

Bilim ve sanata önemli katkı

İki kurum arasında imzalanan protokolden dolayı memnuniyetini dile getiren HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “İmzaladığımız protokol kapsamında; güçlü akademik kadromuz ve sunduğumuz lisansüstü programlarımız Gaziantep ve civarındaki Bilim ve Sanat Merkezlerinin Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesine ve desteklenmesine önemli katkı sağlayacak. Ar-Ge çalışmalarında ve inovatif fikirlerin geliştirilmesinde sanatın da çok önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Mühendislik Fakültemiz, İletişim Fakültemiz ve diğer tüm ilgili birimlerimiz vasıtasıyla Bilim Sanat Merkezlerinde görevli öğretmenlerimizle nitelikli çalışmalar yapacağımıza ve dolayısıyla bunların da öğrencilerimize yansıtılmasının sağlanacağına inanıyorum” dedi.

“HKÜ örnek bir üniversite”

Protokol imza töreninin açılış konuşmasını yapan MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı 185 civarında Bilim ve Sanat Merkezimiz var. Öğrencilerimizin zihinsel yetenek, görsel yetenek ve müzik anlamında kabiliyetlerini geliştirmek için çeşitli eğitimler veriyoruz. Ayrıca öğretmenlerimizin lisans sonrası eğitimlerine devam etmeleri için de ayrıca destek veriyoruz. Bu anlamda üniversitelerimizin varlığı bizim için çok önemli. Hasan Kalyoncu Üniversitesi tüm yönleriyle örnek bir üniversite. Üniversitemizin; bilgi, birikim ve dinamizmiyle çalışmalarımızı daha iyi bir noktaya getireceğimizi umuyoruz. Her iki tarafın eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin iş birliği koşullarını düzenlemeyi, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerimizin Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim almalarını, üniversitenin altyapı, bilgi ve tecrübelerini kullanarak Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmalarını, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenler ile Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencilerinin bilim söyleşilerinde bir araya gelmelerini ve tüm çalışmalara ilişkin usul ve esaslar ile tarafların yükümlülüklerini kapsayan bu protokolün herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" diye konuştu.