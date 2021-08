HKÜ doktora Öğrencisine önemli davet

F. Roosevelt ve Barack Obama gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanlarının mezun olduğu, dünyanın en iyi küresel üniversiteler sıralamasında altıncı sırada bulunan; “Columbia Üniversitesi”nde yapılacak konferansa katılacak Cem Doğan, önemli analizler ve çıkarımlar ile üniversitesini temsil edecek.

Uzay ekonomisi ile ilgili birçok konu detaylı olarak konuşulacak

Uzay ekonomisi ile ilgili çalışmalar yapan John Hopkins Üniversitesi mezunu ve şuan The Universıty of New Hampshire Law School'da eğitim veren Prof. Dr. George Pullen gibi önemli akademisyenler konferansa konuşmacı olarak katılacak. Dubai, Washington, DC ve Dublin'deki Fortune 100 şirketlerinin yöneticileri ve yeni kurulan şirketlere danışmanlık yapan Samson Williams gibi duayen isimlerin de eğitmen olduğu konferansta, uzay endüstrisi ve yükselen uzay ekonomisi ile ilgili birçok konu detaylı olarak konuşulacak.

Dünyanın en iyi yatırım kuruluşlarından Goldman Sachs, Morgan Stanley gibi diğer önde gelen yatırımcı kuruluşlar, uzay ekonomisinin önümüzdeki yıllar içinde trilyonlarca dolar değerinde olacağını tahmin ediyor. Bu yönden konferansın büyük önem taşıdığını açıkladılar.

"Geleceğin inşası uzay araştırmalarından geçecek”

Dünyanın önde gelen ülkelerinin uzay araştırmalarını son zamanlarda arttığını ifade Fırat Cem Doğan, "Öncelikle böyle önemli bir konferansa davet edilmiş olmak onur verici. Katılacağım bu konferansın önemini çok iyi bilmekteyim. Çağımızda gelişen ve her geçen gün büyüyen teknoloji ile yeni dünya düzeni ve geleceğin inşası uzay araştırmalarından geçecek. Dünyanın önde gelen yöneticilerinin mezun olduğu Columbia Üniversitesinin konferansına kabul edildiğim için çok mutluyum ve eğitimimi sürdürdüğüm Hasan Kalyoncu Üniversitesini en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.