HKÜ gökyüzüne de imzasını atmaya kararlı

2008 yılında Gaziantep'in ve bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak kurulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), açtığı yeni fakülte, bölüm ve programlar ile büyümeye devam ediyor.

Son zamanlarda hızla gelişen ve yoğun rekabetin yaşandığı havacılık sektöründeki nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için, bu alandaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine de ağırlık veren ve “Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi”'ni kuran Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde mevcut bulunan Meslek Yüksekokulu'nda “Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri” ön lisans programı açıldı. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa öğrenci kabul edecek olan “Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri” ön lisans programı, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra kayıt yaptıracak öğrencileri ile yeni eğitim-öğretim yılına ‘merhaba' diyecek.

"Büyük bir boşluğu dolduracak"

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan ve hava trafiği ve yolcu sayısındaki artış nedeniyle sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Gaziantep'teki ve bölgemizdeki ilk ‘Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri' Ön Lisans Programını açmış olmaktan ve bu yıl programa öğrenci kabul edecek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İstanbul dışında sadece on beş şehirdeki bazı üniversitelerde bu program mevcut olmakla birlikte, Gaziantep ve Gaziantep'in yakın çevresindeki illerdeki hiçbir üniversitede bu program bulunmuyordu. Bu bağlamda, çok talep gören bu programın Gaziantep ve çevresindeki şehirler için büyük bir boşluğu dolduracağını düşünüyorum. İstanbul Hava Limanı (İGA) ve Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere, sektörün önemli kuruluşları ile olan yakın ilişkilerimiz ve protokollerimiz nedeniyle Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı öğrencilerimizin ve mezunlarımızın önleri, kariyer yolculuklarında çok açık olacaktır. Sektörel işbirliği imkânlarımız, öğrencilerimizin eğitimi ve mezunlarımızın istihdamı konusunda önemli fırsatlar sunacak ve büyük avantajlar oluşturacaktır” dedi.

"Sektörel tecrübemiz ve bağlantılarımız kuvvetli"

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ön Lisans Programı'nın temel amacının, ‘güncel mesleki bilgilere sahip, takım çalışmasına yatkın, yolcu memnuniyeti ve güvenliğini esas alan, etkin iletişim becerisi ile ani gelişen problemlerde hızlı kararlar vererek çözüm oluşturabilen nitelikli kabin memuru yetiştirmek' olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, “Vermiş olduğu kabin memurluğu sertifika eğitimleri nedeniyle, üniversitemizin geçmişten gelen çok büyük bir tecrübesi var. Programda görevlendirilen öğretim elemanlarımızın sektörel tecrübeleri de çok fazla. Yabancı dil öğretimi ise bu programın olmazsa olmazı. Güçlü akademik kadromuz, tecrübemiz, kuvvetli sektörel bağlantılarımız ve imkânlarımız ile öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.